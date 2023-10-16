Кількість жінок-військових у ЗСУ за два роки зросла на 40 відсотків, - Міноборони

З 2021 року кількість жінок в українській армії зросла на 12 тисяч, тобто на 40 відсотків. Зараз проходять службу майже 43 тисячі військовослужбовиць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.
Що вже змінилося у питаннях рівноправності в українській армії
1. Міністерство оборони скасувало усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад.
2. Надали можливість для здобуття військової освіти всіх рівнів.
3. Організували системну роботу щодо підвищення рівня компетентності особового складу із забезпечення рівних прав та можливостей жінок й чоловіків.
4. Враховуються аспекти рівноправності під час розроблення нормативно-правових актів.
Інші дії
Як зазначається, додаткові місця проживання, вбиральні для організації належних умов несення служби військовослужбовців-жінок, військова форма - фінансова складова цих питань завжди проходить аналіз до етапу планування розподілу витрат. Окремих умов, а тим більше "форми для жінок", донедавна в українській армії не було.
"Україна продовжує інтегрувати стандарти НАТО у ЗСУ, зокрема, у сфері гендерної рівності. Ми чітко слідуємо принципам Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та стратегічним плануючим документам, які гарантують рівні права жінок і чоловіків у ЗСУ", - наголосили у Міноборони.
З 1 жовтня всі жінки-медики в Україні повинні стати на військовий облік. Йдеться про лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок, фармацевтів віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується як за дипломом, так і за місцем роботи.
Проте військові наголошують, що військовий облік не означає призов до армії. Наразі в Україні не мобілізують жінок. Вони можуть приєднатися до армії за власним бажанням.
Більше про військовий облік жінок та чи буде обмежений виїзд за кордон - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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