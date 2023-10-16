Количество женщин-военных в ВСУ за два года увеличилось на 40 процентов, - Минобороны

С 2021 года количество женщин в украинской армии выросло на 12 тысяч, то есть на 40 процентов. Сейчас проходят службу около 43 тысяч женщин-военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.
Что уже изменилось в вопросах равноправия в украинской армии
1. Министерство обороны отменило все ограничения на доступ военнослужащих ко всем должностям.
2. Предоставили возможность получения военного образования всех уровней.
3. Организовали системную работу по повышению уровня компетентности личного состава по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.
4. Учитываются аспекты равноправия при разработке нормативно правовых актов.
Другие действия
Как отмечается, дополнительные места жительства, уборные для организации надлежащих условий несения службы военнослужащих-женщин, военная форма - финансовая составляющая этих вопросов всегда проходит анализ до этапа планирования распределения расходов. Отдельных условий, а тем более "формы для женщин", до недавнего времени в украинской армии не было.
"Украина продолжает интегрировать стандарты НАТО в ВСУ, в частности, в сфере гендерного равенства. Мы четко следуем принципам Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 и стратегическим планирующим документам, которые гарантируют равные права женщин и мужчин в ВСУ", - подчеркнули в Минобороны.
С 1 октября все женщины-медики в Украине должны встать на военный учет. Речь идет о врачах, медсестрах, стоматологах, акушерках, фармацевтах в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается как по диплому, так и по месту работы.
Однако военные подчеркивают, что военный учет не означает призыв в армию. Пока в Украине не мобилизуют женщин. Они могут присоединиться к армии по собственному желанию.
Больше о военном учете женщин и будет ли ограничен выезд за границу - читайте в материале РБК-Украина.
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