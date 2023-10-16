Количество женщин-военных в ВСУ за два года увеличилось на 40 процентов, - Минобороны

Что уже изменилось в вопросах равноправия в украинской армии

1. Министерство обороны отменило все ограничения на доступ военнослужащих ко всем должностям.

Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т.д.

Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, в то время как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов.

Что касается декретного отпуска, то продолжительность, определенная в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании.

2. Предоставили возможность получения военного образования всех уровней.

С 2019-го года Правительство Украины разрешило поступать в военные лицеи девушкам.

Женщины, которые в будущем видят себя офицерами ВСУ, имеют доступ ко всем уровням военного образования. Им разрешено овладевать теми же специальностями, что и мужчинам, а затем и служить по широкому перечню должностей.

3. Организовали системную работу по повышению уровня компетентности личного состава по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Ранее тренингов, семинаров, совещаний, образовательных программ, круглых столов с участием международных организаций, экспертов и специалистов по равноправию украинской армии не проводилось. В настоящее время эта работа проходит постоянно во всех воинских частях.

4. Учитываются аспекты равноправия при разработке нормативно правовых актов.

Все документы, которые разрабатывает МОУ, проходят гендерную экспертизу.

Другие действия

Как отмечается, дополнительные места жительства, уборные для организации надлежащих условий несения службы военнослужащих-женщин, военная форма - финансовая составляющая этих вопросов всегда проходит анализ до этапа планирования распределения расходов. Отдельных условий, а тем более "формы для женщин", до недавнего времени в украинской армии не было.

Каждый командующий родами войск получил штатного советника. Кроме того, введена функция внештатного советника по гендерным вопросам в системе Минобороны и ВСУ - это 81 внештатный и 74 - на общественных началах.

Продолжается работа над материально-техническим обеспечением военнослужащих женщин. В частности, создание новых образцов военной формы и средств индивидуальной защиты с учетом антропометрических данных.

Ведется регулярная работа по мерам по предотвращению сексуальных домогательств и других нарушений прав человека. В частности, случаев гендерно обусловленных, в том числе домашнего насилия и дискриминации на рабочем месте.

Налажено сотрудничество с международными партнерами: структурой ООН "Женщины в Украине", ОБСЕ, структурой НАТО, а также национальными общественными организациями.

"Украина продолжает интегрировать стандарты НАТО в ВСУ, в частности, в сфере гендерного равенства. Мы четко следуем принципам Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 и стратегическим планирующим документам, которые гарантируют равные права женщин и мужчин в ВСУ", - подчеркнули в Минобороны.

Военный учет женщин в Украине

С 1 октября все женщины-медики в Украине должны встать на военный учет. Речь идет о врачах, медсестрах, стоматологах, акушерках, фармацевтах в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается как по диплому, так и по месту работы.

Однако военные подчеркивают, что военный учет не означает призыв в армию. Пока в Украине не мобилизуют женщин. Они могут присоединиться к армии по собственному желанию.

Больше о военном учете женщин и будет ли ограничен выезд за границу - читайте в материале РБК-Украина.