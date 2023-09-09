UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила 1300 осіб

Фото: наслідки землетрусу в місті Марракеш (twitter.com/Omar_H_)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Марокко зросла з 1 037 до 1 305 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Водночас унаслідок стихійного лиха поранення дістали 1 832 людини. З них 1220 - перебувають у критичному стані. 

Серед загиблих упізнано громадянина Франції. Він помер під час землетрусу від зупинки серця. 

За прогнозами експертів, кількість загиблих зростатиме в міру того, як рятувальники діставатимуться важкодоступних віддалених районів і продовжуватимуть пошукові роботи.

Землетрус у Марокко

Згідно з даними геологічної служби Сполучених Штатів, землетрус стався на відносно невеликій глибині - 18,5 км у гірському районі Ігіл. Тим часом Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) стверджує, що він стався на глибині 27 км, і спочатку оцінив магнітуду в 7 балів.

Серед постраждалих українців поки що немає

Представник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що поки що інформація про постраждалих українців до Марокко не надходила.

Проте ситуацію продовжують відслідковувати. Щоб отримати допомогу, українцям необхідно звернутися на гарячу лінію посольства України в Рабаті: +212 6 61 18 63 90.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марокко