Кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 29 тисяч

У Туреччині внаслідок землетрусу, який стався 6 лютого, загинули понад 29 тисяч людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar.
"", - заявили в Управлінні боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD) при уряді Туреччини.
При цьому повідомляється, що
Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії почався сильний землетрус, внаслідок чого там обрушилася велика кількість житлових будівель.
Крім того, у Туреччині видали ордери на арешт понад 100 забудовників.
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