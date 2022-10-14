Кількість жертв внаслідок удару по багатоповерхівці у Запоріжжі 9 жовтня зросла

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі 9 жовтня зросла до 13 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.
"З-під завалів деблокували ще двох людей. Всього відомо аж про 13 загиблих, які мирно спали тієї страшної ночі в квартирах цього багатоповерхового будинку", - написав він.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. До операції залучено 60 осіб та кілька одиниць техніки.
Крім того, Куртєв повідомив, що продовжуються роботи і в приватному секторі, який також постраждав від атаки 9 жовтня. Там зараз займаються відновленням будинків.
Нагадаємо, 9 жовтня російські окупанти випустили по Запоріжжю більше 20 ракет. Частина з них потрапила до житлових багатоповерхових та приватних будинків.
Внаслідок атаки було зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків.
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