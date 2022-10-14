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Кількість жертв внаслідок удару по багатоповерхівці у Запоріжжі 9 жовтня зросла

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Запоріжжя, П'ятниця 14 жовтня 2022 12:39
Кількість жертв внаслідок удару по багатоповерхівці у Запоріжжі 9 жовтня зросла Фото: кількість жертв внаслідок удару по багатоповерхівці у Запоріжжі 9 жовтня зросла (t.me/kurtievofficial)
Автор: Руслан Гаращенко

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі 9 жовтня зросла до 13 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"З-під завалів деблокували ще двох людей. Всього відомо аж про 13 загиблих, які мирно спали тієї страшної ночі в квартирах цього багатоповерхового будинку", - написав він.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. До операції залучено 60 осіб та кілька одиниць техніки.

Крім того, Куртєв повідомив, що продовжуються роботи і в приватному секторі, який також постраждав від атаки 9 жовтня. Там зараз займаються відновленням будинків.

Нагадаємо, 9 жовтня російські окупанти випустили по Запоріжжю більше 20 ракет. Частина з них потрапила до житлових багатоповерхових та приватних будинків.

Внаслідок атаки було зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків.

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