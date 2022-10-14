Число жертв в результате удара по многоэтажке в Запорожье 9 октября возросло

Число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Запорожье 9 октября возросло до 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева .

"Из-под завалов деблокировали еще двух человек. Всего известно аж о 13 погибших, мирно спавших в ту страшную ночь в квартирах этого многоэтажного дома", - написал он.

Поисково-спасательные работы продолжаются. К операции привлечены 60 человек и несколько единиц техники.

Кроме того Куртев сообщил, что продолжаются работы и в частном секторе, также пострадавшем от атаки 9 октября. Там сейчас занимаются восстановлением домов.