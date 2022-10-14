Число жертв в результате удара по многоэтажке в Запорожье 9 октября возросло
Число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Запорожье 9 октября возросло до 13 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.
"Из-под завалов деблокировали еще двух человек. Всего известно аж о 13 погибших, мирно спавших в ту страшную ночь в квартирах этого многоэтажного дома", - написал он.
Поисково-спасательные работы продолжаются. К операции привлечены 60 человек и несколько единиц техники.
Кроме того Куртев сообщил, что продолжаются работы и в частном секторе, также пострадавшем от атаки 9 октября. Там сейчас занимаются восстановлением домов.
Напомним, 9 октября российские оккупанты выпустили по Запорожью более 20 ракет. Часть из них попали в жилые многоэтажные и частные дома.
В результате атаки были разрушены девятиэтажка и пять частных домов.
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