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Кількість жертв від обстрілу в Дніпрі зросла, - Резніченко

Фото: кількість загиблих у Дніпрі зросла до 35 людей (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновський

В Дніпрі продовжують розбирати завали після обстрілу 14 січня. Наразі рятувальники дістали 35 тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Він заявив, що рятувальна операція триває вже 40 годин, і вночі рятувальники дістали з-під завалів ще кілька тіл.

"На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", - заявив Резніченко.

Він додав, що поранено 75 людей, 14 з яких - діти. 39 людей вдалось врятувати, а доля ще 35 мешканців будинку поки залишається невідомою.

Нагадаємо, 14 січня росіяни під час масованого удару по Україні атакували багатоповерхівку в Дніпрі.

Операція з пошуку вцілілих унаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Дніпрі триває. Під завалами ще можуть перебувати десятки осіб.

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