Кількість жертв у Сумах зросла: росіяни залишили 7-річну дівчинку без батька

Обстріл Сум

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, вранці російські окупанти вдарили по центру Сум. Зокрема, однією з цілей атаки став цивільний транспорт.

Пізніше стало відомо, що внаслідок російського удару троє людей загинули. Ще 16 - отримали поранення. Серед поранених - 4 дітей.

Президент України Володимир Зеленський назвав таку атаку росіян звірством. За його словами, в одній із багатоповерхівок снаряд пробив стіну і не вибухнув.

При цьому, згідно з останніми даними, у МОЗ уточнили, що кількість поранених зросла до 25.

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