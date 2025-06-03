Кількість жертв у Сумах зросла: росіяни залишили 7-річну дівчинку без батька
У Сумах відомо вже про чотирьох загиблих внаслідок обстрілу російських окупантів. У лікарні помер 43-річний чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram.
"У лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай важкому стані. Його 7-річна донька - тяжкопоранена", - сказано в повідомленні ОВА.
У відомстві висловили співчуття рідним і близьким сім'ї.
Обстріл Сум
Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, вранці російські окупанти вдарили по центру Сум. Зокрема, однією з цілей атаки став цивільний транспорт.
Пізніше стало відомо, що внаслідок російського удару троє людей загинули. Ще 16 - отримали поранення. Серед поранених - 4 дітей.
Президент України Володимир Зеленський назвав таку атаку росіян звірством. За його словами, в одній із багатоповерхівок снаряд пробив стіну і не вибухнув.
При цьому, згідно з останніми даними, у МОЗ уточнили, що кількість поранених зросла до 25.
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