Число жертв в Сумах возросло: россияне оставили 7-летнюю девочку без отца

В Сумах известно уже о четырех погибших в результате обстрела российских оккупантов. В больнице умер 43-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Telegram .

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким семьи.

"В больнице скончался 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии. Его 7-летняя дочь - тяжелораненая", - сказано в сообщении ОВА.

Обстрел Сум

Напомним, сегодня, 3 июня, утром российские оккупанты ударили по центру Сум. В частности, одной из целей атаки стал гражданский транспорт.

Позже стало известно, что в результате российского удара трое человек погибли. Еще 16 - получили ранения. Среди раненых - 4 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такую атаку россиян зверством. По его словам, в одной из многоэтажек снаряд пробил стену и не взорвался.

При этом, согласно последним данным, в Минздраве уточнили, что число раненых возросло до 25.

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