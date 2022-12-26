Кількість жертв снігової бурі в США знову зросла

Снігова буря, яка лютує у Сполучених Штатах, вже забрала життя щонайменше 34 людей. Масштаби негоди продовжують зростати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NPR.
Деякі американці застрягли всередині власних домівок. Було також знеструмлено десятки тисяч будинків і підприємств.
"За даними Національної метеорологічної служби, близько 60% населення США зіткнулися з попередженнями про снігову бурю", - пишуть ЗМІ.
Через негоду сотні авіарейсів уже скасовано. Станом на 25 грудня відмінили близько 1 707 внутрішніх і міжнародних рейсів.
Нагадаємо, в США почалася сильна снігова буря, понад мільйон жителів залишилися без світла.
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