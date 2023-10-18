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Кількість жертв російського удару у Запоріжжі зросла до п'яти

Фото: кількість жертв російського удару в Запоріжжі зросла до п'яти (t.me/gu_dsns_zp)
Автор: Іван Носальський

У Запоріжжі сьогодні, 18 жовтня, внаслідок ракетного удару окупантів загинуло п'ять мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка у Telegram.

"Кількість жертв нічної терористичної атаки рашистів по Запоріжжю зросла до 5 загиблих. Деблоковано з-під завалів тіла 3 людей, які вважалися зниклими безвісти", - написав чиновник.

Він додав, що до медичних закладів було доставлено п'ятьох поранених жителів міста.

Удар по Запоріжжю

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Запоріжжі. Було зруйновано кілька поверхів одного під'їзду.

За інформацією рятувальників, зараз є загроза обвалу конструкцій будинку, по якому вдарили росіяни.

Згідно з останніми даними, було відомо про 4 загиблих через атаку.

 

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