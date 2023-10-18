Количество жертв российского удара в Запорожье возросло до пяти

"Число жертв ночной террористической атаки рашистов по Запорожью возросло до 5 погибших. Деблокированы из-под завалов тела 3 человека, которые считались пропавшими без вести", - написал чиновник.

Он добавил, что в медицинские заведения было доставлено пять раненых жителей города.

Удар по Запорожью

Напомним, сегодня, 18 октября, российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Запорожье. Были разрушены несколько этажей одного подъезда.

По информации спасателей, сейчас есть угроза обвала конструкций дома, по которому ударили россияне.

Согласно последним данным, было известно о 4 погибших из-за атаки.