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Количество жертв российского удара в Запорожье возросло до пяти

Фото: количество жертв российского удара в Запорожье возросло до пяти (t.me/gu_dsns_zp)
Автор: Иван Носальский

В Запорожье сегодня, 18 октября, в результате ракетного удара оккупантов погибло пять мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко в Telegram.

"Число жертв ночной террористической атаки рашистов по Запорожью возросло до 5 погибших. Деблокированы из-под завалов тела 3 человека, которые считались пропавшими без вести", - написал чиновник. 

Он добавил, что в медицинские заведения было доставлено пять раненых жителей города. 

Удар по Запорожью

Напомним, сегодня, 18 октября, российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Запорожье. Были разрушены несколько этажей одного подъезда. 

По информации спасателей, сейчас есть угроза обвала конструкций дома, по которому ударили россияне. 

Согласно последним данным, было известно о 4 погибших из-за атаки. 

 

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ЗапорожьеВойна России против Украиныракетный удар