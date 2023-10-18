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Количество жертв российского удара в Запорожье возросло до пяти

Запорожье, Среда 18 октября 2023 18:02
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Количество жертв российского удара в Запорожье возросло до пяти Фото: количество жертв российского удара в Запорожье возросло до пяти (t.me/gu_dsns_zp)
Автор: Иван Носальский

В Запорожье сегодня, 18 октября, в результате ракетного удара оккупантов погибло пять мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко в Telegram.

"Число жертв ночной террористической атаки рашистов по Запорожью возросло до 5 погибших. Деблокированы из-под завалов тела 3 человека, которые считались пропавшими без вести", - написал чиновник.

Он добавил, что в медицинские заведения было доставлено пять раненых жителей города.

Удар по Запорожью

Напомним, сегодня, 18 октября, российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Запорожье. Были разрушены несколько этажей одного подъезда.

По информации спасателей, сейчас есть угроза обвала конструкций дома, по которому ударили россияне.

Согласно последним данным, было известно о 4 погибших из-за атаки.

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Запорожье Война России против Украины ракетный удар
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