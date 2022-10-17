UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кількість жертв ранкової атаки Києва знову збільшилась

Фото: з-під завалів будинку у Києві дістали тіло ще однієї жертви (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З-під завалів багатоповерхівки у Києві дістали тіло четвертого загиблого внаслідок атаки дронів на Київ у понеділок, 17 жовтня. Рятувальна операція продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міністра МВС Антона Геращенка.

"З-під руїн житлового будинку у Києві витягли тіло четвертого загиблого", - написав він.

Оновлено 15.51. Інформацію про 4 загиблого підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Уже 4 загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист. Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло - загиблого чоловіка", - розповів він.

За словами Кличка, пошуково-рятувальні роботи тривають.

"Під завалами ще можуть бути люди. Госпіталізовані троє постраждалих. Двоє з них - працівники ДСНС", - додав очільник міста.

Нагадаємо, до цього було відомо про трьох загиблих в результаті атаки іранського дрона на багатоповерхівку у Києві. Це жінка 59 років та двоє молодих людей віком до 30 років. Останні - подружжя, яке очікувало на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності.

Як повідомлялося, 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу в нежитловій будівлі та потрапляння БПЛА у житлову багатоповерхівку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ