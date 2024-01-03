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Кількість жертв після обстрілу Києва 29 грудня знову зросла

Київ, Середа 03 січня 2024 09:21
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Кількість жертв після обстрілу Києва 29 грудня знову зросла Фото: кількість жертв після обстрілу Києва 29 грудня знову зросла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Києва 29 грудня померла ще одна людина. На 3 січня через цю атаку загинули вже 30 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"На превеликий жаль, в лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня 2023 померла 1 особа", - йдеться в повідомленні.

Всього внаслідок ракетного удару того дня загинули 30 осіб ще 29 отримали поранення.

Що відомо про обстріл Києва 29 грудня

Російські війська 29 грудня влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Зокрема, в небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.

Спочатку повідомлялося про 17 постраждалих. Пізніше кількість постраждалих зросла до 28 людей. Також повідомлялося про трьох загиблих. Пізніше кількість загиблих почала стрімко зростати. 1 січня в Києві було оголошено днем жалоби.

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