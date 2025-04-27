Кількість жертв наїзду у Ванкувері зросла до 11: Зеленський відреагував на трагедію

У канадському місту Ванкувер зросла кількість жертв від наїзду позашляховика на людей, які відпочивали на фестивалі Lapu Lapu Day. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих .
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews та допис глави держави у соцмережі Х.
За повідомленням поліції, одинадцять людей загинули під час фестивалю у Ванкувері. Раніше повідомлялося про 9 жертв позашляховика.
На пресконференції в неділю заступник головного констебля поліції Ванкувера Стів Рай повідомив, що ще десятки людей отримали поранення, деякі з них - тяжкі. Також він зазначив, що кількість загиблих може зрости.
Як додав Рай, він упевнений, що напад не був "терористичним актом", але назвав подію "найчорнішим днем в історії нашого міста".
"Я також можу сказати, що особа, яку ми тримаємо під вартою, має значний досвід взаємодії з поліцією та працівниками охорони здоров'я через проблеми психічного здоров'я", - зазначив заступник констебля.
Президент України прокоментував трагедію у Ванкувері. У своєму дописі Зеленський висловив співчуття постраждалим від імені України.
"У цей скорботний день українці щиро розділяють біль канадців, жителів Ванкувера та філіппінської громади Канади. Наші співчуття родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим. Бажаємо сили нашим друзям у Канаді та на Філіппінах!" - написав глава держави.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що канадському місті Ванкувер автомобіль влетів у натовп під час фестивалю Lapu Lapu Day - фестивалю, названого на честь національного героя Філіппін.
Неподалік від 41-ї авеню та вулиці Фрейзер близько 20:14 за місцевим часом у суботу чорний позашляховик в'їхав у людей, спричинивши травми і смертельні поранення.
Сьогодні поліція повідомила, що на фестивалі загинули 9 людей, ще кілька інших отримали травми, але їхня кількість невідома.
Також зазначалося, що 30-річного підозрюваного у наїзді на людей було затримано. Свідки утримували підозрюваного до прибуття поліції. Водій був відомий правоохоронцям "у певних ситуаціях" однак ніяк не пов'язаних із тероризмом.
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