Количество жертв наезда в Ванкувере возросло до 11: Зеленский отреагировал на трагедию

По сообщению полиции, одиннадцать человек погибли во время фестиваля в Ванкувере. Ранее сообщалось о 9 жертвах внедорожника.

На пресс-конференции в воскресенье заместитель главного констебля полиции Ванкувера Стив Рай сообщил, что еще десятки людей получили ранения, некоторые из них - тяжелые. Также он отметил, что количество погибших может возрасти.

Как добавил Рай, он уверен, что нападение не было "террористическим актом", но назвал произошедшее "самым черным днем в истории нашего города".

"Я также могу сказать, что лицо, которое мы держим под стражей, имеет значительный опыт взаимодействия с полицией и работниками здравоохранения из-за проблем психического здоровья", - отметил заместитель констебля.

Реакция Зеленского

Президент Украины прокомментировал трагедию в Ванкувере. В своей заметке Зеленский выразил соболезнования пострадавшим от имени Украины.

"В этот скорбный день украинцы искренне разделяют боль канадцев, жителей Ванкувера и филиппинской общины Канады. Наши соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Желаем силы нашим друзьям в Канаде и на Филиппинах!" - написал глава государства.