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Кількість жертв нападу ХАМАС на Ізраїль вже перевищила 700 осіб

Фото: В Ізраїлі назвали кількість жертв в результаті наступу ХАМАС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кількість загиблих в Ізраїлі в результаті наступу бойовиків ХАМАС, на цей момент вже перевищила 700 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними анонімних джерел видання, кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу на єврейську державу перевищила 700 осіб.

Проте ізраїльські війська продовжують боротьбу з бойовиками ХАМАСу, зачищаючи населені пункти вздовж кордону, і знаходять все більше тіл ізраїльських громадян.

Крім того, на сьогодні в Ізраїлі поранено понад 2100 осіб.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора вранці бойовики терористичного угрупування ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. ХАМАС вдалося захопити низку населених пунктів.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

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