Количество жертв нападения ХАМАС на Израиль уже превысило 700 человек

По данным анонимных источников издания, количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа на еврейское государство превысило 700 человек.

Однако израильские войска продолжают борьбу с боевиками ХАМАС, зачищая населенные пункты вдоль границы, и находят все больше тел израильских граждан.

Кроме того, на сегодня в Израиле ранены более 2100 человек.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера утром боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. ХАМАСу удалось захватить ряд населенных пунктов.

К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

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