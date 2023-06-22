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Кількість жертв через вибух газу у Києві збільшилася

Фото: у КИєві через вибух загинули двоє людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві збільшилася кількість жертв через вибух газу у багатоповерхівці. На місці інциденту виявили двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці", - зазначив Кличко.

Крім того, внаслідок вибуху двох людей госпіталізували, ще двом медики надали допомогу на місці.

Всього з пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали всіх жителів будинку. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

"Місто вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку", - додав Кличко.

Вибух газу у Києві

Нагадаємо, сьогодні у Києві пролунав вибух, пізніше з'ясувалося, що у багатоповерхівці в Дніпровському районі вибухнув газ. Мер Києва повідомив, що, попередньо, загинула людина, двоє отримали поранення.

За даними рятувальників, через вибух зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир. Точну причину інцидент наразі встановлюють.

Детальніше про вибух у Дніпровському районі столиці - у матеріалі РБК-Україна.

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КиївВіталий КличкоВибухВибух газу