Кількість жертв через ракетний удар РФ по Одесі 9 жовтня знову зросла

В Одесі зросла кількість жертв після атаки РФ на Одесу 9 жовтня. Наразі вже 9 жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами голови ОВА, за два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей у Одеської області, більшість з яких - молодь.

"Кількість жертв російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі зросла до 9 осіб. Сьогодні вранці у лікарні помер 48-річний чоловік", - розповів він.

Атаки РФ на Одесу

Російські окупанти постійно атакують Одесу та область ракетами та дронами. Часто під удар потрапляє портова інфраструктура та кораблі.

Наприклад, російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами 11 жовтня. Четверо людей загинули, 10 людей постраждали.

Щодо обстрілу 9 жовтня, то тоді окупанти атакували Одеський район балістикою. Ціллю РФ знову стала портова інфраструктура. загарбники атакували цивільний контейнеровоз під прапором Панами. В результаті загинули шестеро людей, вісім отримали поранення. Пізніше, 10 жовтня, кількість жертв через атаку РФ зросла до 7.

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