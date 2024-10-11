Число жертв из-за ракетного удара РФ по Одессе 9 октября вновь возросло

В Одессе возросло количество жертв после атаки РФ на Одессу 9 октября. На данный момент уже 9 жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Количество жертв российской ракетной атаки по припортовой инфраструктуре возросло до 9 человек. Сегодня утром в больнице скончался 48-летний мужчина", - рассказал он.

По словам главы ОВА, за два дня российские террористы убили 13 гражданских людей в Одесской области, большинство из которых - молодежь.