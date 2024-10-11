Число жертв из-за ракетного удара РФ по Одессе 9 октября вновь возросло
В Одессе возросло количество жертв после атаки РФ на Одессу 9 октября. На данный момент уже 9 жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Количество жертв российской ракетной атаки по припортовой инфраструктуре возросло до 9 человек. Сегодня утром в больнице скончался 48-летний мужчина", - рассказал он.
По словам главы ОВА, за два дня российские террористы убили 13 гражданских людей в Одесской области, большинство из которых - молодежь.
Атаки РФ на Одессу
Российские оккупанты постоянно атакуют Одессу и область ракетами и дронами. Часто под удар попадает портовая инфраструктура и корабли.
Например, российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами 11 октября. Четверо человек погибли, 10 человек пострадали.
Что касается обстрела 9 октября, то тогда оккупанты атаковали Одесский район баллистикой. Целью РФ снова стала портовая инфраструктура. захватчики атаковали гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. В результате погибли шесть человек, восемь получили ранения. Позже, 10 октября, число жертв из-за атаки РФ возросло до 7.
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