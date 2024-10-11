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Число жертв из-за ракетного удара РФ по Одессе 9 октября вновь возросло

Одесса, Пятница 11 октября 2024 10:26
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Число жертв из-за ракетного удара РФ по Одессе 9 октября вновь возросло Фото: количество жертв из-за атаки на Одессу 9 октября возросло до 9 человек (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе возросло количество жертв после атаки РФ на Одессу 9 октября. На данный момент уже 9 жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Количество жертв российской ракетной атаки по припортовой инфраструктуре возросло до 9 человек. Сегодня утром в больнице скончался 48-летний мужчина", - рассказал он.

По словам главы ОВА, за два дня российские террористы убили 13 гражданских людей в Одесской области, большинство из которых - молодежь.

Атаки РФ на Одессу

Российские оккупанты постоянно атакуют Одессу и область ракетами и дронами. Часто под удар попадает портовая инфраструктура и корабли.

Например, российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами 11 октября. Четверо человек погибли, 10 человек пострадали.

Что касается обстрела 9 октября, то тогда оккупанты атаковали Одесский район баллистикой. Целью РФ снова стала портовая инфраструктура. захватчики атаковали гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. В результате погибли шесть человек, восемь получили ранения. Позже, 10 октября, число жертв из-за атаки РФ возросло до 7.

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