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Кількість жертв буревію в США зросла

Фото: кількість жертв через буревій в США зростає (скриншот з відео)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 23 осіб стали жертвами подій, пов'язаних із зимовим штормом у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Загибель людей зафіксована у штатах Вісконсин, Канзас, Кентуккі, Колорадо, Міссурі, Мічиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома та Теннессі.

Нові випадки смерті стосуються штатів Мічиган, Нью-Йорк та Колорадо. Так, у невеликому місті Бат (Мічиган) 82-річна жінка померла від обмороження, яке отримала на вулиці. Влада штатів Нью-Йорк і Колорадо повідомила про кілька смертей, пов'язаних з погодою та впливом навколишнього середовища.

Різке зниження температури, снігопади, сильний вітер, ожеледиця спричинили безліч автоаварій, обривів ліній електропередачі, затримок авіарейсів.

Зимовий шторм у США супроводжується різким зниженням температури, сильними снігопадами та вітром. Все це призвело до багатьох аварій, проблем з енергопостачанням та затримок авіарейсів.

Раніше повідомлялося, що США внаслідок буревію понад 1,7 млн будинків та підприємств знеструмлено. Щонайменше 15 людей загинули.

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