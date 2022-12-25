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Число жертв снежной бури в США возросло

Фото: число жертв из-за снежной бури в США растет (скриншот с видео)
Автор: Артур Родивилов

Не меньше 23 человек стали жертвами происшествий, связанных с зимним штормом в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Гибель людей зафиксирована в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.

Новые случаи смерти касаются штатов Мичиган, Нью-Йорк и Колорадо. Так, в небольшом городе Бат (Мичиган), 82-летняя женщина умерла от обморожения, которое получила на улице. Власти штатов Нью-Йорк и Колорадо сообщили о нескольких смертях, связанных с погодой и с воздействием окружающей среды.

Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов.

Зимний шторм в США сопровождается резким понижением температуры, сильными снегопадами и ветром. Все это привело к множеству аварий, проблемам с энергоснабжением и задержкам авиарейсов.

Ранее сообщалось, что США в результате снежной бури более 1,7 млн домов и предприятий обесточены. По меньшей мере, 15 человек погибли.

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