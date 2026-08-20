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Кількість жертв атаки на Житомир зросла, постраждалих вже 53

10:19 20.08.2026 Чт
2 хв
Рятувальники все ще продовжують розбирати завали
aimg Анастасія Никончук
Фото: обстріл Житомира (ДСНС)

Внаслідок російської атаки на Житомир, яка сталася 19 серпня, загинули троє людей, ще 53 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС у мережі Telegram.

Роботи продовжуються

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього російського удару по Житомиру збільшилась до трьох людей. Ще 53 особи постраждали. Рятувальники продовжують працювати на місці події: пожежа вже ліквідована, проте фахівці розбирають пошкоджені конструкції та обстежують територію.

До аварійно-відновлювальних робіт залучили рятувальників-верхолазів із Черкаської та Рівненської областей. Вони допомагають розбирати конструкції та проводити обстеження пошкодженого об'єкта.

Фото: ДСНС

Допомога на місці

На місці події фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій спільно з представниками загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгорнули пункти надання допомоги.

Вони забезпечують необхідну підтримку людям, які у районі проведення робіт.

Харчування для особового складу, що задіяно у ліквідації наслідків атаки, надала команда World Central Kitchen.

Працювали всю ніч

Рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи тривали протягом усієї ночі. Їхнє проведення ускладнювали повторні повітряні тривоги, через які спеціалістам доводилося переривати роботу.

Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції та обстежити місце події.

Нагадуємо, що російські війська атакували Житомир 19 серпня реактивними безпілотниками "Банероль", один із яких потрапив до будівлі Головного управління Національної поліції у Житомирській області.

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Війна в УкраїніДСНСЖитомир