UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кількість жертв атаки на Київ зросла до 20

15:00 02.07.2026 Чт
1 хв
На жаль, ця цифра може бути не остаточною
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки атаки на Київ 2 липня (Getty Images)

У Києві кількість загиблих внаслідок масованого комбінованого удару Росії зросла до 20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram.

"На жаль, кількість жертв сьогоднішньої атаки зросла. Станом на зараз відомо про 20 загиблих", - зазначив він.

Інформація щодо ходу пошуково-рятувальної операції оновлюється в міру надходження нових даних. Станом на зараз поранених - близько 90.

Серед постраждалих є діти, частину з них госпіталізували в тяжкому стані. 10-річного хлопчика з важкими травмами оперують, його батьків під завалами не знайшли.

"Медики борються за життя кожного постраждалого. На жаль, є люди, яких досі не знайшли", - розповів мер Києва.

Атака на Київ 2 липня - що відомо

Уночі проти 2 липня росіяни застосували проти Києва 570 засобів повітряного нападу - 74 ракети різних типів і 496 ударних дронів. У Дарницькому районі під завалами дев'ятиповерхівки досі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Для гасіння пожеж у кількох районах міста задіяли авіацію.

Крім того, руйнування та пошкодження зафіксували у семи районах столиці на понад 30 локаціях. Удари прийшлися на житлові будинки, підстанцію швидкої допомоги та складські приміщення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл КиєваАтака дронівРакетна атака