Число жертв атаки на Киев возросло до 20

"К сожалению, количество жертв сегодняшней атаки возросло. По состоянию на данный момент известно о 20 погибших", - отметил он.

Информация о ходе поисково-спасательной операции обновляется по мере поступления новых данных. На сегодня раненых - около 90.

Среди пострадавших есть дети, часть из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. 10-летнего мальчика с тяжелыми травмами оперируют, его родители под завалами не нашли.

"Медики борются за жизнь каждого пострадавшего. К сожалению, есть люди, которых до сих пор не нашли", - рассказал мэр Киева.

Атака на Киев 2 июля – что известно

Ночью на 2 июля россияне применили против Киева 570 средств воздушного нападения - 74 ракеты разных типов и 496 ударных дронов. В Дарницком районе под завалами девятиэтажки до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы .