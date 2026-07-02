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Число жертв атаки на Киев возросло до 20

15:00 02.07.2026 Чт
1 мин
К сожалению, эта цифра может быть не окончательной
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки на Киев 2 июля (Getty Images)

В Киеве количество погибших в результате массированного комбинированного удара России возросло до 20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram .

"К сожалению, количество жертв сегодняшней атаки возросло. По состоянию на данный момент известно о 20 погибших", - отметил он.

Информация о ходе поисково-спасательной операции обновляется по мере поступления новых данных. На сегодня раненых - около 90.

Среди пострадавших есть дети, часть из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. 10-летнего мальчика с тяжелыми травмами оперируют, его родители под завалами не нашли.

"Медики борются за жизнь каждого пострадавшего. К сожалению, есть люди, которых до сих пор не нашли", - рассказал мэр Киева.

Атака на Киев 2 июля – что известно

Ночью на 2 июля россияне применили против Киева 570 средств воздушного нападения - 74 ракеты разных типов и 496 ударных дронов. В Дарницком районе под завалами девятиэтажки до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы .

Для тушения пожаров в нескольких районах города была задействована авиация.

Кроме того, разрушение и повреждение зафиксировали в семи районах столицы более чем на 30 локациях . Удары пришлись на жилые дома, подстанцию скорой помощи и складские помещения.

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