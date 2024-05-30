Кількість заяв на компенсацію "єВідновлення" від мешканців Харківської області зросла майже на 50%

Сума погоджених виплат мешканцям цього регіону в рамках програми нині складає більше ніж 2,5 млрд гривень. Це 12% від загальної суми по Україні, яка на сьогодні вже сягнула майже 20 млрд гривень.

За її словами, з перших днів роботи програми саме Харківщина була сумним лідером за кількістю отриманих заяв на компенсацію і за пошкоджене, і за знищене житло, випереджаючи навіть Донеччину і Київщину. Так, станом на 30 травня громадяни, чиє житло було пошкоджено або знищено вже подали більше ніж 42 тисяч заяв. Це близько 40% від загальної кількості заяв, отриманих від громадян з усієї України.

"Але через те, що ворог останнім часом тероризує ракетними атаками і авіабомбами мешканців Харківщини набагато сильніше, вони змушені подаватись на компенсацію ще активніше - людям потрібно вирішувати питання з житлом, ми це прекрасно розуміємо, тож держава допомагає і буде допомагати. Нині ми бачимо, що з 29 січня по 29 травня цього року кількість поданих заяв за пошкоджене житло на Харківщині збільшилась на 43%. Але за знищене ще більше - на майже 50%", - констатувала Шуляк.

Парламентарка додала, що станом на сьогодні в рамках програми "єВідновлення" для мешканців Харківщини вже погоджено більше 2,5 млрд гривень. І за період з 29 січня по 29 травня ця сума збільшилась на 30%. Цільові кошти харків‘яни та мешканці області можуть витратити як на термінові і капітальні ремонти своїх помешкань, так і на придбання нового житла у будь-якому куточку України - держава їх у цьому виборі не обмежує.

Олена Шуляк також налогосила, що сума погоджених виплат для компенсацій мешканцям Харківщини становить 12% від загальної суми погоджених коштів по всій Україні, яка нині вже досягла майже 20 млрд гривень.

"Станом на сьогодні загальна сума погоджених виплат - як за знищене, так і за пошкоджене житло, складає 19,7 млрд гривень. 6,1 мільярда гривень погодили українцям у якості компенсації за пошкоджене житло і 13,6 млрд - за знищене. Загальна сума погоджених виплат зростає дуже суттєво. Так, станом на 12 квітня вона складала майже 15 млрд гривень, тобто зросла на 33%. Але станом на 29 січня українцям погодили 8,5 млрд гривень, тобто зростання 122%", - повідомила Олена Шуляк.

Нардепка також наголосила, що днями загальна площа знищеного житла, по якому подано заяви на компенсацію "єВідновлення", перетнула відмітку у 1 млн квадратних метрів. Наприкінці січня цей показник становив 674 тис кв метрів. Тобто, загальна площа знищеного житла, власники якого подались на компенсацію, збільшилась на 63%.

Щодо фінансування програми вона додала, що загалом "єВідновлення" сьогодні фінансується одразу з декількох джерел. По-перше, йдеться про кошти Фонду з ліквідації наслідків російської збройної агресії, що був сформований за рахунок арештованих активів російських банків в Україні, а також 50% прибутків Нацбанку.

Друге джерело фінансування - Світовий Банк, а також кошти інших міжнародних партнерів. Зокрема, Україна розпочала співпрацю з Банком розвитку Ради Європи, який тільки у 2024-му виділяє 100 млн євро на фінансування житлових сертифікатів. Більше того, в рамках І Компоненту Ukraine Facility передбачено 600 млн євро на компенсації за пошкоджене та знищене житло у 2026-2027 роках. Крім цього, у поточному році до фінансування планується також долучити кошти арештованих активів росіян за кордоном.