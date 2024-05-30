Количество заявлений на компенсацию єВідновлення от жителей Харьковской области возросло почти на 50%

Сумма согласованных выплат жителям этого региона в рамках программы сейчас составляет более 2,5 млрд гривен. Это 12% от общей суммы по Украине, которая на сегодняшний день уже достигла почти 20 млрд гривен.

По ее словам, с первых дней работы программы именно Харьковщина была печальным лидером по количеству полученных заявлений на компенсацию и за поврежденное и за уничтоженное жилье, опережая даже Донетчину и Киевщину. Так, по состоянию на 30 мая граждане, чье жилье было повреждено или уничтожено, уже подали более 42 тысяч заявлений. Это около 40% общего количества заявлений, полученных от граждан со всей Украины.

"Но потому, что враг в последнее время терроризирует ракетными атаками и авиабомбами жителей Харьковщины гораздо сильнее, они вынуждены подаваться на компенсацию еще активнее - людям нужно решать вопросы с жильем, мы это прекрасно понимаем, поэтому государство помогает и будет помогать. Сейчас мы видим, что с 29 января по 29 мая этого года количество поданных заявлений за поврежденное жилье в Харьковской области увеличилось на 43%.

Парламентария добавила, что по состоянию на сегодняшний день в рамках программы єВідновлення для жителей Харьковщины уже согласовано более 2,5 млрд гривен. И за период с 29 января по 29 мая эта сумма увеличилась на 30%. Целевые средства харьковчане и жители области могут потратить как на срочные и капитальные ремонты своих помещений, так и на приобретение нового жилья в любом уголке Украины – государство их в этом выборе не ограничивает.

Елена Шуляк также налогосила, что сумма согласованных выплат для компенсаций жителям Харьковщины составляет 12% от общей суммы согласованных средств по всей Украине, которая уже достигла почти 20 млрд гривен.

"По состоянию на сегодняшний день общая сумма согласованных выплат - как за уничтоженное, так и за поврежденное жилье, составляет 19,7 млрд гривен. 6,1 миллиарда гривен согласовали украинцам в качестве компенсации за поврежденное жилье и 13,6 млрд - за уничтоженное. Общая сумма согласованных выплат растет очень существенно. Так, по состоянию на 12 апреля она составляла почти 15 млрд гривен, то есть по состоянию на 29 января украинцам согласовали 8,5 млрд гривен, то есть рост 122%.

Нардеп также подчеркнула, что на днях общая площадь уничтоженного жилья, по которому поданы заявления на компенсацию есть Восстановление, пересекла отметку в 1 млн. квадратных метров. В конце января этот показатель составил 674 тыс. кв метров. То есть, общая площадь уничтоженного жилья, владельцы которого направились на компенсацию, увеличилась на 63%.

Что касается финансирования программы, она добавила, что в целом есть Восстановление сегодня финансируется сразу из нескольких источников. Во-первых, речь идет о средствах Фонда по ликвидации последствий российской вооруженной агрессии, сформированном за счет арестованных активов российских банков в Украине, а также 50% доходов Нацбанка. Второй источник финансирования – Всемирный Банк, а также средства других международных партнеров. В частности, Украина начала сотрудничество с Банком развития Совета Европы, который только в 2024 году выделяет 100 млн евро на финансирование жилищных сертификатов. Более того, в рамках I Компонента Ukraine Facility предусмотрено 600 млн. евро на компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье в 2026-2027 годах. Кроме того, в текущем году к финансированию планируется также привлечь средства арестованных активов россиян за рубежом.