Кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Київ зросла до 28 людей

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки російських терористів на Київ 29 грудня зросла до 28 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
"На жаль, тіла загиблих внаслідок ракетного удару ще продовжують знаходити. Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло", - йдеться в повідомленні.
Наразі відомо про 28 загиблих внаслідок ракетного удару росіян.
Російські війська 29 грудня влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Зокрема, в небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.
Спочатку повідомлялося про трьох загиблих. Пізніше кількість загиблих почала стрімко зростати. За останніми даними, їх було 27.
Зазначимо, 1 січня в Києві оголошено днем жалоби.
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