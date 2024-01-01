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Количество погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 28 человек

Фото: количество погибших в результате атаки РФ на Киев возросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Число погибших в результате ракетной атаки российских террористов на Киев 29 декабря возросло до 28 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

"К сожалению, тела погибших в результате ракетного удара еще продолжают находить. Спасатели достали из-под завалов еще одно тело", - говорится в сообщении.

В настоящее время известно о 28 погибших в результате ракетного удара россиян.

Обстрел Киева 29 декабря

Российские войска 29 декабря устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". В частности, в небе над Киевом были сбиты больше 30 вражеских целей.

Первоначально сообщалось о трех погибших. Позже количество погибших стало стремительно расти. По последним данным их было 27.

Отметим, 1 января в Киеве объявлен днем траура.

 

 

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