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Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 11, - МЗС

Фото: Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Через напад терористів ХАМАС на Ізраїль минулими вихідними загинуло щонайменше 11 громадян України.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС України може підтвердити загибель одинадцятьох українців в Ізраїлі. Іще дев‘ять громадян вважаються зниклими безвісти", - заявив Ніколенко.

Варто зауважити, що раніше повідомлялось про загибель семи українців. А також те, що дев’ять українців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Також повідомлялось, що Україна вже готує евакуаційний рейс для своїх громадян з Ізраїлю до Румунії.

У МЗС додали, що ще близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Проте через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.

Українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей.

Українці в Ізраїлі

Після нападу 7 жовтня терористів ХАМАС на Ізраїль в МЗС України повідомляли про те, що наші громадяни також є серед загиблих та постраждали.

Україна працює над евакуацією громадян. Зокрема, вже розповсюджено 200 квитків на перший евакуаційний рейс, та вже готується другий.

Крім того, українським дипломатам вдалося евакуювали неповнолітнього хлопчика із міста Сдерот. Він отримав поранення внаслідок нападу бойовиків ХАМАС.

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ІзраїльМЗС УкраїниСектор Газа