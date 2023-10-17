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В Ізраїлі через атаки ХАМАС загинули 13 українців

Вівторок 17 жовтня 2023 20:56
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В Ізраїлі через атаки ХАМАС загинули 13 українців Фото: в Ізраїлі через атаки ХАМАС загинули 13 українців (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Ізраїлі після початку вторгнення бойовиків ХАМАС 7 жовтня загинуло вже 13 громадян України.

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначають у відомстві, Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог.

"Станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України (ідентифікація тіл триває, дані змінюються щодня), поранено хлопчика, мати якого загинула від рук терористів. Дитині надається медична та психологічна допомога", - наводить ОП слова Зеленської.

Вона також уточнила, що всього з Ізраїлю вже евакуювали 436 українських громадян.

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, почали викрадати та вбивати мирних жителів.

Згідно з останніми даними, було відомо про 11 загиблих українців в Ізраїлі.

Також наша країна організувала вже 2 евакуаційні рейси з Ізраїлю.

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