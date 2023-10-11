Кількість загиблих через обстріл Грози зросла до 55 людей

Кількість жертв через ракетний удар по селу Гроза Куп'янського району Харківської області зросла до 55 людей у середу, 11 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Харківської обласної покуратури Дмитра Чубенка.

"За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважались зниклими безвісти", - розповів він.

За його словами, наразі ідентифікація тіл загиблих триває: вже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими троє людей, дітей серед них немає.

"Виходячи з заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58", - сказано у повідомленні.

Ракетний удар по Грозі

5 жовтня російські війська вдарили ракетою по кафе у селі Гроза Харківської області, де за офіційними даними мешкало 330 людей. На той момент там проходили поминки за військовослужбовцем ЗСУ, якого того дня перепоховали на місцевому цвинтарі. У кафе перебували близько 60 людей.

Учора кількість загиблих зросла до 53 людей. Вже сьогодні СБУ викрила двох навідників "Іскандера", якою РФ обстріляла село. Ними виявилися два брати, які під час окупації села перейшли на бік ворога і разом із сім'ями перехали до РФ.