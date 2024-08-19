Кількість заброньованих українців незабаром сягне 1 мільйона, - Міноборони

Гаврилюк зауважив, що сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська, бо мобілізований - це не боєць, він ним стане за 3-6 місяців.

Водночас він наголосив, що нормальна побудова захисту держави, "це коли одні воюють, а інші працюють на оборону". Тож, за його словами, економіка має бути переведена на рейки війни, але на сьогодні в Україні "одиниці підприємств працюють в три зміни".

Крім того, як зазначив Гаврилюк зазначив, Росія не зменшує присутність на окупованих територіях України. На початок року угруповання РФ нараховувало 440 000 осіб на окупованих територіях, зараз - близько 600 000, а до кінця року очікується зростання до 800 000 осіб.