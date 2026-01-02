ua en ru
Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв

П'ятниця 02 січня 2026 08:19
Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 1 січня, на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, що менше, ніж у попередні дні. Ворог атакував на декількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосував одну ракету та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3508 обстрілів, зокрема 49 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6237 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнав населені пункти Лісне Харківської області; Залізничне, Святопетрівка, Верхня Терса, Гуляйполе, Цвіткове, Прилуки, Варварівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження та два пункти управління ворога.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав авіаційного удару, скинувши при цьому одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 77 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв

На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне, Новоєгорівка, Новоселівка та Ямпіль.

Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії загарбників у районах населених пунктів Сіверськ та Сакко і Ванцетті.

Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 15 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське.

Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вороне, Вербове, Вишневе та Рибне.

Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 14 ворожих спроб просунутися вперед у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Зеленого.

Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв

На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у бік Приморського.

Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

Кількість ворожих атак на фронті зменшилася: Генштаб показав карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 209 880 військових.

Зокрема, втрати російських загарбників за минулу добу склали 910 осіб.

Також українські воїни знешкодили шість танків, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 590 безпілотних літальних апаратів, крилату ракету та 169 одиниць автомобільної техніки окупантів.

