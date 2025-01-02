Кількість випадків СЗЧ в армії почала зменшуватись з осені 2024 року, - Зеленський

Кількість випадків самовільного залишення частин військовими у 2024 році зросла. Однак вже восени спостерігалось зменшення цього показника.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Зеленський заявив, що у 2024 році спостерігалося збільшення випадків самовільного залишення частин, але, аз його ж словами, вже з вересня-жовтня ситуація змінилася, і цей показник почав зменшуватися.
Зеленський зазначив, що довга війна має свої наслідки.
"Довга війна - це довга війна. Люди стоять і втомлюються. Це факт", - підкреслив президент.
Він додав, що втома серед військовослужбовців впливає на ефективність виконання бойових завдань, через що необхідне збільшення ротацій.
Зеленський також звернув увагу на проблему з укомплектуванням резервів, зазначивши, що їх кількість обмежена через труднощі з доставкою необхідного обладнання та ресурсів.
"Коли люди втомлюються - (потрібне - ред.) збільшення ротацій. Завдяки чому? Завдяки збільшенню резервів. Резервів не так багато. Чому? Бо не все доїхало, щоб укомплектувати резерви", - пояснив він.
Нагадаємо, що 28 листопада Зеленський підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини, добровільно повернутися та продовжити службу.
Зокрема, кримінальні провадження, відкриті за статтями №407 і №408 Кримінального кодексу України, не будуть перешкодою для продовження військової служби таких осіб.
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