Кількість відділень банків за рік скоротилася на 200: рейтинг на 1 січня

Крім того, 869 відділень банків перебувають у статусі "тимчасово призупинених".

За даними НБУ, в Україні залишилося було 63 чинні банки. З початку року було закрито чотири, в яких було 150 відділень "Айбокс Банк" (69), Укрбудінвестбанк (50), "Форвард" (17) та "Конкорд" (10).

Станом на 1 січня 2024 року найбільше відділень у державному Ощадбанку - 1 182, який у 2023 році повернув собі лідерство за кількістю відділень. Крім того, 600 відділень банку є тимчасово призупиненими.

Державний ПриватБанк перебуває на другому місці - 1 132 відділення. Банк минулого року призупинив роботу 78 відділень територіях, де робота банку є небезпечною через війну - обстріли ворожими силами чи тимчасову окупацію територій.

Далі з великим відривом йдуть банки іноземних банківських груп: Райффайзен Банк (332) та УкрСиббанк (223). Замикає п'ятірку банк приватний ПУМБ (221).

Робота банків під час війни

Нагадаємо, станом на 1 січня 2023 року в Україні налічувалося 5 336 діючих структурних підрозділів банків. За 2022 рік їх кількість скоротилася на 1 349 (на 20,2%).

Рік тому найбільше відділень було у державному ПриватБанку - 1 210. Вперше в історії банк посів перше місце, хоч і зменшив їх кількість 287 відділень. У державному Ощадбанку залишилося 1182 відділення (-420).

У лютому 2023 року глава НБУ Андрій Пишний звернувся до Міністерства фінансів, яке володіє акціями держбанків, з пропозицією ввести мораторій на скорочення мережі відділень державних банків під час війни.