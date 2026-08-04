Кількість вакансій у Силах оборони зросла майже вдвічі: які посади найпопулярніші

Кількість вакансій у категорії "Служба у Силах оборони" за рік майже подвоїлася. Водночас інтерес кандидатів до таких пропозицій загалом по Україні знизився, хоча в окремих регіонах кількість відгуків навпаки зросла
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.
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За даними платформи, у червні 2026 року кількість вакансій у категорії "Служба у Силах оборони" зросла на 95% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Найбільше таких вакансій було розміщено у Дніпропетровській області, де їхня кількість за рік збільшилася на 74%. Друге місце посіла Київська область із приростом на 50%.
Водночас найдинамічніше кількість оголошень зросла в інших регіонах:
Також суттєво збільшилася кількість вакансій для кандидатів без досвіду роботи. За рік таких пропозицій стало більше на 139%.
Попри зростання кількості вакансій, загалом по Україні кількість відгуків на них скоротилася на 40% у порівнянні з червнем 2025 року.
Втім, у чотирьох областях інтерес кандидатів зріс. Найбільше - у Чернівецькій області, де кількість відгуків збільшилася на 79%.
Також позитивну динаміку зафіксували:
Водночас найбільше скорочення кількості відгуків спостерігалося у Житомирській області (-72%), а найменше - у Черкаській (-23%).
За даними OLX Робота, серед пошукачів найбільший інтерес мають вакансії:
Крім того, користувачі часто шукають вакансії для жінок у ЗСУ, а також пропозиції служби в конкретних бригадах.
У дослідженні зазначають, що за останній рік пошук кандидатів до Сил оборони став значно активнішим. Кількість вакансій продовжує зростати, зокрема для людей без досвіду, а найбільший інтерес пошукачів зосереджений на технологічних, адміністративних та медичних спеціальностях.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в ЗСУ відкриті вакансії для кандидатів віком 45-50+ і старше. Ми писали, які посади найкраще підходять людям із цивільним досвідом у логістиці, ремонті чи управлінні, як рекрутинг допомагає підібрати службу за фахом і чому добровільне звернення дає більше шансів потрапити на відповідну посаду.
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