Количество вакансий в Силах обороны выросло почти вдвое: какие должности самые популярные

Количество вакансий в категории "Служба в Силах обороны" за год почти удвоилось. В то же время интерес кандидатов к таким предложениям в целом по Украине снизился, хотя в отдельных регионах количество отзывов наоборот выросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.
Главное:
По данным платформы, в июне 2026 года количество вакансий в категории "Служба в Силах обороны" выросло на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Больше всего таких вакансий было размещено в Днепропетровской области, где их количество за год увеличилось на 74%. Второе место заняла Киевская область с приростом на 50%.
В то же время, динамичнее всего количество объявлений выросло в других регионах:
Также существенно увеличилось количество вакансий для кандидатов без опыта работы. За год таких предложений стало больше на 139%.
Несмотря на рост количества вакансий, в целом по Украине количество отзывов на них сократилось на 40% по сравнению с июнем 2025 года.
Впрочем, в четырех областях интерес кандидатов возрос. Больше всего - в Черновицкой области, где количество отзывов увеличилось на 79%.
Также положительную динамику зафиксировали:
В то же время, наибольшее сокращение количества отзывов наблюдалось в Житомирской области (-72%), а наименьшее - в Черкасской (-23%).
По данным OLX Работа, среди соискателей наибольший интерес имеют вакансии:
Кроме того, пользователи часто ищут вакансии для женщин в ВСУ, а также предложения службы в конкретных бригадах.
В исследовании отмечают, что за последний год поиск кандидатов в Сил обороны стал более активным. Количество вакансий продолжает расти, в частности, для людей без опыта, а наибольший интерес соискателей сосредоточен на технологических, административных и медицинских специальностях.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в ВСУ открыты вакансии для кандидатов в возрасте 45-50+ и старше. Мы писали, какие должности лучше всего подходят людям с гражданским опытом в логистике, ремонте или управлении как рекрутинг помогает подобрать службу по специальности и почему добровольное обращение дает больше шансов попасть на соответствующую должность.
Также писали, где чаще всего служат мужчины старше 60 лет, заключающие контракт с ВСУ.