Количество вакансий в Силах обороны выросло почти вдвое: какие должности самые популярные

Главное: Стремительный прирост вакансий: В июне 2026 года количество вакансий в категории "Служба в Силах обороны" выросло на 95% по сравнению с прошлым годом.

В июне 2026 года количество вакансий в категории "Служба в Силах обороны" выросло на 95% по сравнению с прошлым годом. Регионы-лидеры: Больше всего объявлений размещено в Днепропетровской и Киевской областях.

Больше всего объявлений размещено в Днепропетровской и Киевской областях. Шанс без опыта: На 139% выросло количество предложений для кандидатов без предварительного военного опыта.

На 139% выросло количество предложений для кандидатов без предварительного военного опыта. Спад отзывов: Всего по Украине количество отзывов на такие вакансии сократилось на 40%.

Всего по Украине количество отзывов на такие вакансии сократилось на 40%. Самые востребованные специальности: Соискатели чаще всего ищут вакансии операторов БПЛА/РЕБ, делопроизводителей, снайперов, рекрутеров, медиков, специалистов по аэроразведке, а также должности для женщин.

По данным платформы, в июне 2026 года количество вакансий в категории "Служба в Силах обороны" выросло на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего таких вакансий было размещено в Днепропетровской области, где их количество за год увеличилось на 74%. Второе место заняла Киевская область с приростом на 50%.

В то же время, динамичнее всего количество объявлений выросло в других регионах:

Харьковская область - +165%;

- +165%; Львовская - +151%;

- +151%; Полтавская - +134%;

- +134%; Николаевская - +107%;

- +107%; Запорожская - +106%.

Также существенно увеличилось количество вакансий для кандидатов без опыта работы. За год таких предложений стало больше на 139%.

Как изменился интерес кандидатов

Несмотря на рост количества вакансий, в целом по Украине количество отзывов на них сократилось на 40% по сравнению с июнем 2025 года.

Впрочем, в четырех областях интерес кандидатов возрос. Больше всего - в Черновицкой области, где количество отзывов увеличилось на 79%.

Также положительную динамику зафиксировали:

во Львовской области - +38%;

- +38%; в Винницкой - +23%;

- +23%; в Одесской - +7%.

В то же время, наибольшее сокращение количества отзывов наблюдалось в Житомирской области (-72%), а наименьшее - в Черкасской (-23%).

Какие вакансии ищут чаще всего

По данным OLX Работа, среди соискателей наибольший интерес имеют вакансии:

делопроизводителя;

оператора БПЛА или РЭБ;

снайпера;

рекрутера;

оператора FPV-дрона;

военного медика или фельдшера;

специалиста по аэроразведке.

Кроме того, пользователи часто ищут вакансии для женщин в ВСУ, а также предложения службы в конкретных бригадах.

В исследовании отмечают, что за последний год поиск кандидатов в Сил обороны стал более активным. Количество вакансий продолжает расти, в частности, для людей без опыта, а наибольший интерес соискателей сосредоточен на технологических, административных и медицинских специальностях.