Кількість скарг на Україну зменшилась, половина з них стосується війни, - суддя ЄСПЛ

У Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) зменшилась кількість скарг, які знаходяться на розгляді проти України. Більш ніж половина з них пов'язані з війною.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський.

За словами Гнатовського, на початку повномасштабного вторгнення був великий спад із кількістю скарг до ЄСПЛ, які українці подають проти власної країни. Втім, наразі цей потік відновився на відсотків 80%.

"Ну, якщо подивитися, скільки територій держави окуповано, то так десь більш-менше виходить. Так що, в принципі, рівень порівнюваний, скажімо так", - пояснив він.

Водночас зменшилась загальна кількість скарг, які знаходяться у ЄСПЛ на розгляді. Сьогодні ж, це близько 7,8 тисячі, тоді як два роки тому було 10,5 тисяч. Більше 50% стосуються власне війни й того, що з нею пов'язано. Водночас мова йде не лише про події 2022-го, але й з 2014-го.

"Багато справ було, те що називається, поставлено на паузу в очікуванні рішень Великої Палати ЄСПЛ. Як ми вже говорили, прецеденти мають бути відповідні", - додав Гнатовський.

Решта скарг проти України є достатньо традиційними й пов’язані з тим, що у нас в країні є нерозв'язані проблеми функціонування правової системи, на які люди й скаржаться.

Європейський суд з прав людини

ЄСПЛ - це міжнародний судовий орган, створений для забезпечення дотримання прав і свобод, гарантованих Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. ЄСПЛ засновано в 1959 році, і його юрисдикція охоплює всі держави-члени Ради Європи, які ратифікували Конвенцію, зокрема Україну. Суд розглядає справи, подані як окремими особами, так і державами, які вважають, що їхні права були порушені в рамках Конвенції.

Як приклад, у червні 2022-го ЄСПЛ прийняв новий позов України проти Російської Федерації (РФ) про масові злочини, що були скоєні після початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема у січні 2023-го суд із прав людини визначив, що РФ окупувала частину Донбасу 11 травня 2014 року.