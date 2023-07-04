Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Первомайського зросла до 43

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста Первомайський Харківської області зросла до 43 осіб, зокрема 12 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"За уточненими даними медиків, станом на зараз внаслідок удару по Первомайському 43 людини зазнали поранень, з них - 12 дітей", - написав Синєгубов.
За його словами, п'ятьом постраждалим медики надали допомогу на місці. Їх стан - середній та легкий.
Удар по Первомайському
Нагадаємо, російські війська сьогодні вдень завдали удару по Первомайському. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти били по житловому району і жодних промислових та військових об'єктів біля місця удару немає.
За попередніми висновками, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер".
Раніше у МВС України показали відео з місця "прильоту".
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