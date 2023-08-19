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Кількість постраждалих від удару по Чернігову зросла до 140

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Чернігів , Субота 19 серпня 2023 20:08
Кількість постраждалих від удару по Чернігову зросла до 140 Фото: росіяни обстріляли Чернігів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Кількість постраждалих від російської атаки по Чернігову знову зросла. Наразі вже 140 людей звернулись до медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Сьогодні росіяни вбили 7 чернігівців. 140 звернулись за медичною допомогою, госпіталізовано 41 (станом на зараз)", - повідомив Чаус.

Ракетний удар по Чернігову

Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти, швидше за все балістикою, вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.

Міністр внутрішніх справ України прибувши на місце події, повідомив, що правоохоронці оточили подвір'я у центрі Чернігова, де стався "приліт" російської ракети. Наразі в місті документують військовий злочин Російської Федерації

Всі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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