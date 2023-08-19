Кількість постраждалих від удару по Чернігову зросла до 140

Кількість постраждалих від російської атаки по Чернігову знову зросла. Наразі вже 140 людей звернулись до медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса .

"Сьогодні росіяни вбили 7 чернігівців. 140 звернулись за медичною допомогою, госпіталізовано 41 (станом на зараз)", - повідомив Чаус.

Ракетний удар по Чернігову

Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти, швидше за все балістикою, вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.

Міністр внутрішніх справ України прибувши на місце події, повідомив, що правоохоронці оточили подвір'я у центрі Чернігова, де стався "приліт" російської ракети. Наразі в місті документують військовий злочин Російської Федерації

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