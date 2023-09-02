Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Сумської області знову зросла

В результаті мінометного обстрілу росіян по місту Середина-Буда в Сумській області кількість постраждалих зросла до шести осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

Унаслідок російського обстрілу пошкоджено приміщення будинку культури. Там отримали поранення дві цивільні особи. Також було пошкоджено автомобіль.

Крім того, росіяни вдарили по місту з артилерії, унаслідок чого отримали поранення чотири цивільні особи. До того ж один правоохоронець загинув. Через обстріл пошкоджено два приватні домоволодіння та приватний автомобіль.

При цьому по місту Середина-Буда російські окупанти здійснили обстріл з безпілотника, в результаті чого пошкоджено приміщення колишнього комунального підприємства - ЖЕКу.

Ситуація в Сумській області

Після того, як навесні минулого року українські воїни повністю вигнали російських загарбників з території Сумської області, противник практично щодня обстрілює регіон із території РФ. Найчастіше під удари потрапляють прикордонні райони області.

Так, сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Середини-Буди в Сумській області загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов.

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