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Количество пострадавших в результате обстрела Сумской области вновь возросло

Суббота 02 сентября 2023 23:00
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Количество пострадавших в результате обстрела Сумской области вновь возросло Фото: Количество пострадавших в результате обстрела Сумской области снова возросло (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В результате минометного обстрела россиян по городу Середина-Буда в Сумской области количество пострадавших возросло до шести человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВ в Telegram.

В результате российского обстрела повреждено помещение дома культуры. Там получили ранения два гражданских лица. Также был поврежден автомобиль.

Кроме того, россияне ударили по городу из артиллерии, в результате чего получили ранения четыре гражданских лица. К тому же один правоохранитель погиб. Из-за обстрела повреждены два частных домовладения и частный автомобиль.

При этом по городу Середина-Буда российские оккупанты совершили обстрел с беспилотника, в результате чего повреждено помещение бывшего коммунального предприятия - ЖЭКа.

Ситуация в Сумской области

После того, как весной прошлого года украинские воины полностью изгнали российских захватчиков с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают приграничные районы области.

Так, сегодня в результате вражеского обстрела Середины-Буды в Сумской области погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов.

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