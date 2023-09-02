Обстріл Сумської області: зросла кількість поранених, серед них - діти

Четверо людей поранено після сьогоднішнього російського обстрілу Сумської області. Серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Сьогодні, 2 вересня, російські терористи здійснили черговий обстріл міста Середина-Буди Шосткинської громади.

За день було зафіксовано 10 ударів з артилерії по громаді.

За даними ОВА, попередньо, внаслідок обстрілу четверо цивільних мешканців отримали поранення, двоє з яких - діти.

Ми також повідомляли, що під час обстрілу загинув старший слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління ГУНП у Сумській області Руслан Фараонов, який саме документував наслідки попередніх руйнувань, що були завдані Росією.

Ситуація в Сумській області

Після того, як навесні минулого року українські воїни повністю вигнали російських окупантів із території Сумської області, противник практично щодня обстрілює регіон із території РФ. Найчастіше під удари потрапляють прикордонні райони області.

Як писала обласна військова адміністрація, протягом минулої доби, 1 вересня, росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння регіону. Зокрема зафіксовано 147 вибухів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

"Обстрілів зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Краснопільська, Миропільська, Зноб-Новгородська, Хотінська, Білопільська громади", - додали в ОВА.

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