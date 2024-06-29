Кількість постраждалих у Дніпрі зросла

"Наразі кількість постраждалих від удару РФ зросла до 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки", - йдеться у повідомленні.

Також поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару по Дніпру. Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.

