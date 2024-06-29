Число пострадавших в Днепре возросло

"В настоящее время количество пострадавших от удара РФ возросло до 13 граждан, среди них младенец и беременная женщина. К утру без вести пропавшими считаются две женщины", - говорится в сообщении.

Также полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара по Днепру. Это 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки.